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    В России скончался последний носитель алеутского языка

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    Геннадий Яковлев. Фото из телеграм-канала губернатора Камчатки
    Геннадий Яковлев. Фото из телеграм-канала губернатора Камчатки
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    4 октября ушёл из жизни Геннадий Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    Глава региона добавил, что это огромная потеря для всей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия.

    Геннадий Яковлев родился 6 ноября 1935 года в семье алеутов. С 14 лет служил юнгой на подлодке, затем стал радистом на острове Медный. Более 30 лет он руководил национальным ансамблем «Унанган». В 2013 году был награжден медалью «За верность Северу».

    Геннадий Яковлев. Фото из телеграм-канала губернатора Камчатки
    Геннадий Яковлев. Фото из телеграм-канала губернатора Камчатки

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