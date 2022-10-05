В России скончался последний носитель алеутского языка

4 октября ушёл из жизни Геннадий Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



Глава региона добавил, что это огромная потеря для всей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия.



Геннадий Яковлев родился 6 ноября 1935 года в семье алеутов. С 14 лет служил юнгой на подлодке, затем стал радистом на острове Медный. Более 30 лет он руководил национальным ансамблем «Унанган». В 2013 году был награжден медалью «За верность Северу».

