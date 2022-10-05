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    Скутерист без шлема не удержал своего «коня» на повороте под Петербургом и погиб

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    За минувшие сутки, 4 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 412 дорожных аварий, в которых пострадали 28 человек и один погиб. Смертельным стало ДТП со скутером в Выборгском районе области.

    Около 10 часов утра на 21-м километре автодороги Молодежное — Верхнее Черкасово 35-летний житель поселка Красносельское, двигаясь на скутере Wizard со стороны поселка Молодежное в направлении Заполья, не справился с управлением на левом закруглении дороги и упал. От полученных травм мужчина скончался на месте, стало известно «Фонтанке» 5 октября. Ехал он без мотошлема.

    По данным Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах за прошедшие сутки зафиксировали 331 ДТП, из которых 15 были с пострадавшими. Травмы в них получили 16 человек, в том числе двое детей. Погибших не было. В Ленобласти произошло 81 ДТП, в том числе пять — с пострадавшими. В них получили травмы 8 взрослых и четверо детей, один человек погиб.

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    Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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