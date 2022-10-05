Скутерист без шлема не удержал своего «коня» на повороте под Петербургом и погиб

За минувшие сутки, 4 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 412 дорожных аварий, в которых пострадали 28 человек и один погиб. Смертельным стало ДТП со скутером в Выборгском районе области.



Около 10 часов утра на 21-м километре автодороги Молодежное — Верхнее Черкасово 35-летний житель поселка Красносельское, двигаясь на скутере Wizard со стороны поселка Молодежное в направлении Заполья, не справился с управлением на левом закруглении дороги и упал. От полученных травм мужчина скончался на месте, стало известно «Фонтанке» 5 октября. Ехал он без мотошлема.