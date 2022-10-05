Можно ли судить ушедшее время, если там пролилась кровь? Ответил руководитель уголовного розыска Петербурга

Можно ли отпустить убийцу, если он поступил правильно? Надо ли судить время, когда текла кровь, а ты был еще маленьким? Что движет оперативниками, когда они идут по этим следам? Сегодня на эти сложные вопросы ответил полковник полиции, хотя повод был праздничный: 5 октября — День уголовного розыска. Он говорил о своем, а читается в самый раз.

«Фонтанка» и коллеги с 47news отложили разговор с уголовным розыском о сиюминутной ситуации с преступностью в Петербурге и Ленобласти, сейчас другое настроение у новостной повестки. Это понимает и заместитель начальника Управления уголовного розыска города, полковник полиции Александр Самусенко. Журналист ему задал всего лишь три вопроса, но о том, что, на наш взгляд, сегодня крайне волнует читателя.



— Полковник, были ли дела, обстоятельства, которые пусть и закончились законным приговором, но он оказался несправедливым? Может, человека надо было отпустить? — задал первый вопрос Евгений Вышенков.

— Конечно же, — ответил полковник, который последние 20 лет проработал в «убойном» отделе. Но это не все его слова. Он ответил необычно, добавив о желудке государства (подождите, полный текст представим).

— На кафедре истории учат смотреть глазами того времени, которое ты изучаешь. Сейчас вы ловите гангстеров 90-х, которые убивали друг друга, а примеряете современные правила на ту эпоху. Вы тогда ходили в школу. Вот справедливо ли? — был наш второй вопрос.



В этом месте полковник Самусенко произнес слово «бешеный». Конечно, не одно только это слово.

И, наконец, журналист спросил про мотивы оперов:

— Вы их догоняете, потому что это — ваш гончий инстинкт? Потому что зазвенела графа — «раскрытие преступлений прошлых лет»? Потому что хотите доказать сильным, что вы сильнее? Потому что фактически закончились заказные убийства и вам не хватает форсажа?

Тогда наш собеседник взял и вспомнил простую табуретку. Причем сосчитал ее ножки. Причем в прямом смысле.

