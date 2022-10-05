Патрушев: В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время совещания по безопасности в Крыму заявил, что на фоне специальной военной операции на полуострове сложился высокий уровень террористических угроз. Об этом 5 октября сообщает ТАСС.
«На ряде потенциально опасных объектов (в Крыму. — Прим. ред.) отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности», — сказал Патрушев. Он попросил руководителей регионов об устранении недостатков.
По словам секретаря Совбеза, на полуострове значительно возросло число преступлений с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. «Необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз», — уточнил он.
За счёт действий спецслужб и правоохранителей, отметил Патрушев, удалось предотвратить 12 преступлений террористической направленности.