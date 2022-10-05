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    В петербургском ТЦ мужчина целился в охрану и посетителей из пистолета

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    Нетрезвый посетитель устроил переполох в торговом центре в Калининском районе.

    Заявка из здания на улице Академика Байкова поступила в полицию накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 5 октября. По предварительной информации, один из посетителей разбушевался, направил пистолет на людей и охрану и обещал начать стрельбу.

    Сотрудники полиции задержали в здании 37-летнего неработающего местного жителя. Он был нетрезв, и аэрозольный пистолет дрожал в его руках. Оружие у него изъяли. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где у него разболелся желудок. Задержанному вызвали скорую, которая увезла его в городскую больницу № 3.

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