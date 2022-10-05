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    Четырёхлетней петербурженке нужна помощь, чтобы достичь маленьких, но очень важных целей

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    У Амины огромный список диагнозов, девочка развивается с задержкой, в частности, она не говорит. Но реабилитации очень ей помогают, очередной курс должен наконец запустить речь. Только денег на оплату нет — мама воспитывает дочку одна, папа скоропостижно скончался в этом году, ему было всего 33 года.

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    Амина Белова, 4 года, Санкт-Петербург.

    РОП ЦНС, аномалия Денди-Уокера, ЗПМРР.

    Поможет курс реабилитации. Стоимость 250 000 руб.

    Амина — первый и единственный ребёнок в семье. Девочка родилась с патологиями развития, которые обнаружили только на 30 неделе беременности. Она родилась в срок с весом всего 2,5 кг. У крохи по четыре пальца на ножках, а пальцы на руках плохо функционируют. Отставание в развитии было сразу: удерживать голову Амина начала только в 8 месяцев, а сидеть научилась в год. Врачи опасались проводить какие-либо реабилитации, ведь они могли спровоцировать приступы эпилепсии.

    Из-за этого было упущено драгоценное время. Жизнь семьи превратилась в череду бесконечных обследований. Чтобы определиться с реабилитациями, необходимо было точно установить, что же происходит с Аминой. Список диагнозов оказался длинным и постоянно дополнялся: резидуально-органическое поражение ЦНС, аномалия Денди-Уокера, множественные пороки развития верхних и нижних конечностей, тугоухость, задержка психического, речевого, моторного развития. Девочка не говорит, не ходит, ограниченно понимает обращённую речь.

    За всеми этими диагнозами — жизнерадостный, активный и любознательный ребёнок. Амина очень приветливая. Она трогательно смотрит в глаза, пытается общаться и очаровательно улыбается. У неё пока не всё получается, но прогресс значительный: она научилась стоять и даже ходить с поддержкой на небольшие расстояния. И во многом успехов удалось добиться благодаря специалистам одного из петербургских центров. После первого же пройденного здесь интенсива Амина сказала свои первые слова. Пусть и самые простые — мама, баба, дай — но это настоящий прорыв. Дальнейшие занятия помогут запустить этот процесс, и Амина сможет говорить.

    К сожалению, папа Амины не увидел успехов дочери. Постоянный стресс, заболевания и тяжело перенесённый коронавирус оборвали жизнь мужчины в 33 года — всего через неделю после четвёртого дня рождения Амины. Теперь маме приходится справляться самой.

    Но скромных доходов не хватит на оплату очередного и такого важного курса занятий в реабилитационном центре. Необходимо 250 000 рублей. Собрать эти деньги помогает петербургский благотворительный фонд «Алёша». Пока собрано менее 20 % от необходимой суммы. Помочь маленькой петербурженке может каждый желающий — важна любая сумма. Только поддержка и участие неравнодушных людей помогут Амине достигать своих маленьких, но очень важных целей.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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