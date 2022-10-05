Килограмм «снега» из Петербурга выпал на трассе М-11 в руки полиции

Килограмм элитного наркотика не доехал из Петербурга в Москву, так как был перехвачен полицией Московской области на 105 километре автодороги М-11 «Нева». Подробности 5 октября сообщает «МВД Медиа».



Брикет «снега» был спрятан под обшивкой пассажирской двери. Полицейские нашли тайник и изъяли наркотики для отправки на экспертизу. Задержанный пояснил, что устроился курьером через даркнет. За доставку запрещенного в Москву ему обещали 100 тысяч рублей.

