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    «Саша Белый» с компаньонами отправится в колонию за обман 16 петербургских пенсионеров

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    В Петербурге осудили телефонных мошенников, которые за несколько месяцев обманули 16 пенсионеров. Пожилые люди отдали им около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба городской прокуратуры.

    Фигуранты — Александр Белов, Сергей Иванов и Николай Волошин — работали вместе с июня 2019 года по март 2020-го. Их жертвами становились петербуржцы старше 80 лет. Нарушители представлялись сотрудниками пенсионного фонда, соцорганизаций и банков, предлагали получить подарки и денежные компенсации и под видом курьеров приезжали к пенсионерам домой. Хозяева квартир добровольно отдавали им наличные и банковские карты — их преступники потом заменяли на муляжи, а с настоящих снимали деньги и покупали дорогую технику.

    В ходе следствия фигуранты «приняли меры», чтобы частично компенсировать ущерб. Тем не менее в зависимости от ролей их признали виновными в особо крупных кражах с банковского счета, совершенных с незаконным проникновением в жилище, и покушениях на кражу. Белов получил 6,5 лет колонии общего режима, Иванов — 5,5 лет в колонии общего режима, а Волошин — 5 лет в колонии строгого режима.

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