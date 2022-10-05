«Саша Белый» с компаньонами отправится в колонию за обман 16 петербургских пенсионеров

В Петербурге осудили телефонных мошенников, которые за несколько месяцев обманули 16 пенсионеров. Пожилые люди отдали им около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба городской прокуратуры.



Фигуранты — Александр Белов, Сергей Иванов и Николай Волошин — работали вместе с июня 2019 года по март 2020-го. Их жертвами становились петербуржцы старше 80 лет. Нарушители представлялись сотрудниками пенсионного фонда, соцорганизаций и банков, предлагали получить подарки и денежные компенсации и под видом курьеров приезжали к пенсионерам домой. Хозяева квартир добровольно отдавали им наличные и банковские карты — их преступники потом заменяли на муляжи, а с настоящих снимали деньги и покупали дорогую технику.

