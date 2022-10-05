В Янино начал работать детский сад, который досрочно достроили летом

В Янино в Спортивном переулке открылся новый детский сад, который построили за полтора года. Его будут посещать дети от двух до семи лет.
Как сообщили в пресс-службе Группы ЦДС, трехэтажное здание детского сада ввели в эксплуатацию досрочно в июне 2022 года. Всего здесь 9 групп — от ясельной до подготовительной. На первом этаже расположены медицинский и пищевой блоки. На втором — залы для занятий спортом и музыкой, класс для учебы и творчества. Третий этаж занимают кабинеты старших групп для ребят 5–7 лет. На второй и третий этаж можно подняться на лифте, а вход в садик дополнительно оборудован пандусом.
Вокруг сада расположены детские и спортивные площадки с безопасным оборудованием, территория огорожена и закрыта для посторонних.