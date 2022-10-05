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    В Петербурге «красные» 7 баллов. На КАД пробка 9 км, на въезде из Мурино столкнулись УАЗ и грузовик

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    Загруженность дорог Петербурга 5 октября к 8:50 достигла «красных» 7 баллов — это на 1 балл выше обычного для осеннего утра показателя по шкале «Яндекса».

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    «Бордовые» пробки (то есть с самой низкой скоростью движения) образовались на набережных Невы, Дальневосточном и Народной, перед некоторыми мостами. 9-километровая пробка стоит на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом.

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    На севере КАД тоже заторы. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают о ДТП на съезде с КАД на проспект Культуры, в 1-м Верхнем переулке, на съезде с КАД в Мурино. О последней аварии в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что около 8:20 на 31-м км развязки с дорогой Санкт-Петербург — Матокса в Мурино, на въезде из Ленобласти на КАД, лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Никто не пострадал.

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