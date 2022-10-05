Знакомьтесь, новый циклон. Теперь дождики в Петербурге будут морскими

Один циклон ушёл, другой пришёл — со стороны Атлантики. Облака продолжают закрывать небо над Петербургом. Дожди вероятны, но уже небольшие, и может выглянуть солнце. А завтра, в четверг, станет чуть теплее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 октября временами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер слабый. Воздух днём прогреется до 9–11 градусов.

«Северную столицу не оставляют в покое циклоны. Вот и сегодня регион начнёт ощущать влияние очередного облачного вихря, на этот раз североатлантического. Неторопливо приближаясь с запада, он сделает погоду облачной, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — пишет Леус.

Это типичная погода для начала сентября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно (как и сегодня), от 3 до 13 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 5 октября выдалось в Ленинграде в 1975 году, когда минимальная дневная температура составила минус 1 градус. А самое тёплое 5 октября случилось в 1966 году, плюс 18, напоминает «Яндекс.Погода».



6 октября также ожидаются небольшие дожди, ветер умеренный с сильными порывами. При этом температура составит 13–15 градусов.

