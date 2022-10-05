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    CNN: США пытаются убедить страны ОПЕК+ не голосовать за сокращение добычи нефти

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    Представители США уговаривают страны Персидского залива, входящие в ОПЕК+, не поддерживать сокращение добычи нефти на заседании 5 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, высокопоставленные американские чиновники лоббируют отказ от голосования за сокращение добычи нефти среди стран Персидского залива, в том числе Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Сокращение добычи нефти в Белом доме оценивают, утверждает CNN, как «полную катастрофу» и «вражеский акт». США опасаются, что снижение добычи нефти более чем на 1 млн б/с приведет к резкому росту цен на нефть.

    Накануне стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о значительном сокращении добычи нефти. Ожидается, что о решении объявят на предстоящем заседании ОПЕК+.

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