CNN: США пытаются убедить страны ОПЕК+ не голосовать за сокращение добычи нефти

Представители США уговаривают страны Персидского залива, входящие в ОПЕК+, не поддерживать сокращение добычи нефти на заседании 5 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, высокопоставленные американские чиновники лоббируют отказ от голосования за сокращение добычи нефти среди стран Персидского залива, в том числе Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Сокращение добычи нефти в Белом доме оценивают, утверждает CNN, как «полную катастрофу» и «вражеский акт». США опасаются, что снижение добычи нефти более чем на 1 млн б/с приведет к резкому росту цен на нефть.
Накануне стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о значительном сокращении добычи нефти. Ожидается, что о решении объявят на предстоящем заседании ОПЕК+.