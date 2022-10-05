Байден запретил предоставлять России доллары взамен на средства МВФ

Президент США Джо Байден 4 октября подписал закон, запрещающий американскому министерству финансов предоставлять Москве и Минску доллары для обмена имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда — СДР. СДР это специальные права заимствования, которые являются расчётной единицей МВФ.



«Президент подписал закон <...>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии», — сообщила пресс-служба Белого дома (цитата по ТАСС).

