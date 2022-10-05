Байден запретил предоставлять России доллары взамен на средства МВФ

Президент США Джо Байден 4 октября подписал закон, запрещающий американскому министерству финансов предоставлять Москве и Минску доллары для обмена имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда — СДР. СДР это специальные права заимствования, которые являются расчётной единицей МВФ.
«Президент подписал закон <...>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии», — сообщила пресс-служба Белого дома (цитата по ТАСС).
Министр финансов США обязан вести консультации с другими государствами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту. Кроме того, Представители США в МВФ и Всемирном банке должны выступать против предоставления финансовой помощи Москве и Минску (за исключением «удовлетворения основных потребностей гражданского населения»).
Летом 2021 года МВФ одобрил выделение государствам, входящим в него, СДР на 650 млрд долларов для восстановлении экономики из-за последствий пандемии. Россия получила 12,3 млрд СДР (17,5 млрд долларов). В сентябре того же года замминистра финансов Тимур Максимов сообщил, что эти средства направлены в золотовалютные резервы страны. Во всём объёме международных резервов России на СДР МВФ приходится 3,5–4%. По правилам, их можно обменять на пять валют: доллары, евро, фунты стерлингов, юани, иены.