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    В Пентагоне считают, что РСЗО HIMARS позволяют Киеву поражать цели и в Крыму

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    В Пентагоне полагают, что поставленные Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS позволяют поражать большинство целей, включая те, что в Крыму. Об этом заявила 4 октября на брифинге заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

    Как передает ТАСС, Лору Купер спросили о возможности поставок Киеву американских оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Она ответила, что США оценивают потребности Украины и, согласно оценкам, с помощью уже имеющихся у Киева систем GMLRS на HIMARS можно достичь большинства целей.

    «Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму», — добавила она.

    Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

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