В Пентагоне считают, что РСЗО HIMARS позволяют Киеву поражать цели и в Крыму

В Пентагоне полагают, что поставленные Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS позволяют поражать большинство целей, включая те, что в Крыму. Об этом заявила 4 октября на брифинге заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.



Как передает ТАСС, Лору Купер спросили о возможности поставок Киеву американских оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Она ответила, что США оценивают потребности Украины и, согласно оценкам, с помощью уже имеющихся у Киева систем GMLRS на HIMARS можно достичь большинства целей.