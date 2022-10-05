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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: «Сannonball» Julian Adderley

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    В сегодняшнем выпуске — альбом выдающегося американского джазового альт-саксофониста Джулиана «Кэннонболл» Эддерли

    среда джаза

    фонтанка

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