Здорово спать. Петербуржец изобрел подушку с уникальной формой и эффектом памяти

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургский врач-остеопат разработал и запатентовал ортопедическую подушку, способную адаптироваться под сон человека. В ней есть зоны для отдыха на боку и на спине, а материал, из которого она изготовлена, «запоминает» положение тела. Изобретение помогает избежать смещения позвонков и защемления сосудов, минимизируя риски развития остеохондроза в позвоночнике и нарушения кровообращения в позвоночных артериях.

Автор идеи — врач, доктор остеопатии с международным дипломом, член Российской Остеопатической Ассоциации Дмитрий Симкин. Свое изделие он запатентовал в 2006 году — и с тех пор оно помогло сотням его пациентов.



Подушка состоит из вязко-эластичного полиуретана. Этот материал еще называют Memory Foam, Tempur или «пеной с эффектом памяти». Если надавить на него рукой, отпечаток на несколько секунд «застынет» на поверхности. Благодаря свойствам материала давление головы на подушку распределяется равномерно по всей поверхности соприкосновения — это обеспечивает правильное кровоснабжение тканей лица во время сна, что препятствует преждевременному старению кожи.

Но главная особенность изделия — в его строении. Спать на подушке можно в любом положении — специально для этого в ней предусмотрены три зоны. Центральная подходит для сна на спине: она низкая, и поэтому позволяет разгрузить шейные диски и избежать появления кифоза — искривления в верхнем отделе позвоночника. Еще валик подушки не прямой — в центре есть полукруглый выступ, который поддерживает основание шеи. Зоны справа и слева — для отдыха на боку: они заметно выше и с выемками для плеча, чтобы подушка не отталкивалась от тела. Так как во время сна человек наклоняет голову к груди, они дополнены соответствующим валиком в виде дуги.

Такая сложная форма изобретения — не прихоть, а попытка подстроить его под особенности нашего сна. По данным опроса ВЦИОМ за 2020 год, легко засыпают лишь 53% россиян, а крепко спит только половина населения*. За ночь человек меняет положение тела до 20–30 раз и, само собой, не может каждый раз придавать подушке нужную форму. «В результате шея оказывается в самых неудобных положениях. Если у человека уже есть проблемы со здоровьем, ее может заклинить», — объясняет Симкин.



С чего начинается болезнь



Боли в шее и спине — наиболее частые жалобы, с которыми пациенты обращаются к остеопату. Чаще всего людей мучает поясница — с хроническим болевым синдром в этой области сталкиваются 37% россиян**.

Бывает, что люди приходят к врачу, когда у них уже образовались грыжи межпозвоночных дисков. В этом случае им чаще всего показано оперативное вмешательство, но иногда его все же удается избежать.

Самое важное для остеопата во время осмотра — понять, из-за чего началось заболевание. Как правило, отправной точкой служит травма. Она может быть внутриутробной, родовой, детской, спортивной, перечисляет Симкин. Если после травмы организм не получает нужного лечения, включаются компенсаторные механизмы. Но они не вечные.



Допустим, кто-то может подвернуть ногу и избежать перелома, но при этом получить заклинивание кости или надрыв связок . В результате ткани напрягаются, походка нарушается. Человек привыкает к этому и не ощущает проблемы, но из-за чрезмерной нагрузки на межпозвоночный диск и его перекоса на одну сторону постепенно формируется грыжа. Всё это время организм использует свои компенсаторные возможности. Но рано или поздно они исчерпают себя — человек нагнется, чтобы завязать шнурки, и уже не выпрямится.



Поэтому врачи рекомендуют обращаться к остеопату как можно раньше. «Своевременное обращение — это не когда уже не помогают препараты. В этом случае проблему зачастую могут решить только хирурги. Нужно приходить, когда заболевание находится в начальной фазе. Во время профилактического осмотра, как правило, его можно обнаружить, даже если оно бессимптомное», — уверяет Симкин.



Как сохранить опорно-двигательный аппарат здоровым

Заболевания врачи-остеопаты лечат руками, воздействуя на структуры тела человека и таким образом пытаясь вернуть им их функции. Иногда во время осмотра выясняется, что проблема пациента лежит в компетенции другого специалиста — и тогда могут отправить, например, к гинекологу или гастроэнтерологу.

Дмитрий Симкин запатентовал эргономичную подушку в 2006 году Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный принцип, подчеркивает Симкин, — не подавление признаков болезни, а выявление и устранение причин. «Если человек заглушил симптом — например, пошел к неврологу, ему назначили препараты, и боль прошла, — это не значит, что он вылечил заболевание. Это значит, что он его приглушил и… усугубил. Потому что причиной боли часто является воспаление, которым организм компенсирует недостаточное кровоснабжение тканей. А воспаление всегда сопровождается болью. Если мы его блокируем, то мешаем организму лечить себя. В результате возникает атрофия тканей и даже некроз», — объясняет врач.

Мы попросили Дмитрия Симкина дать несколько общих рекомендаций, как сохранить опорно-двигательный аппарат здоровым. Используйте ортопедическую подушку и матрас. Они должны учитывать анатомические особенности человека.

Следите за регулярной умеренной физической активностью. Подойдет ходьба, посещение фитнес-центра или плавание, главный принцип — не переусердствовать. Не стоит хвататься в спортзале за большие веса, если вы не тяжелоатлет.

Правильно используйте портативные электронные устройства. Среди пациентов, приходящих к остеопату, сегодня распространен такой синдром как «смартфоновая» шея. Так описывают ситуацию, когда позвоночник искривляется из-за того, что человек всё время смотрит на смартфон , находящийся у него «под носом». Лучше держите телефон чуть ниже уровня глаз, согнув руки в локтях и уперев их в грудную клетку.

Следите за полноценным сном. В идеале ночью (так же, как и днем) человек должен потреблять достаточное количество кислорода. Так что спать с закрытыми окнами и даже использовать микропроветривание — не лучший выбор.

Покупайте эргономичную мебель. При выборе кресла, дивана или стула отталкивайтесь не от дизайна, а от того, насколько вам комфортно ими пользоваться, сохраняя правильное положение тела, а не сидя в «позе банана».

Правильно организуйте рабочее место. Компьютер, клавиатура, мышка или ноутбук должны быть расположены так, чтобы вы могли пользоваться ими, сохраняя естественные изгибы позвоночника, положение рук и ног. Иными словами, рабочее место должно быть эргономичным.

Сохраняйте позитивный настрой. Духовное состояние сильно влияет на качество сна, так что попытайтесь отбросить тревожные мысли хотя бы в конце дня.

Заболевания опорно-двигательного аппарата вовсе не такие неопасные, как кажется, заключает Дмитрий Симкин. «Многие, наверное, проводят аналогию с автомобилем, — говорит врач. — Действительно, если у машины сломается подвеска, ходовая, двигатель или кузов, то деталь можно заменить на новую — и она будет не хуже оригинальной. Но с человеком это не работает».

*Данные собирались методом телефонных интервью (проект «Спутник») 1 марта 2020 года по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, сформированной на базе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. В опросе участвовала 1 тысяча человек старше 18 лет.

**Исследование проводилось путем телефонного опроса среди 1,6 тысячи респондентов в мае 2021 года.

