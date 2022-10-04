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    Минобороны РФ: Самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими дронами в Сирии

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    Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками, которые следовали по маршруту его движения на севере Сирии. Об этом 4 октября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

    По словам Егорова, инцидент произошел 3 октября в 07:25 мск. Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, сообщает «Интерфакс».

    В Минобороны добавили, что полеты беспилотников в ударном снаряжении были незаконными.

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