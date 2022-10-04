    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    755мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.79eur56.17
    Муниципалы разносят повесткиПремия ФонтанкиВернуть учителяСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Утопленника в камуфляже выловили из Невы

    5759
    обсудить

    Из Невы в Калининском районе Петербурга достали мёртвого мужчину. Полиция изучает картотеку пропавших, одетых в камуфляжную одежду.

    Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу, утопленника извлекли из воды у Свердловской набережной, 4, около шести часов вечера 4 октября. Судя по его облику, в Неве он пробыл непродолжительное время. Плывущим по течению его заметил прохожий.

    Тело передали сотрудникам полиции. В ГУ МВД уточнили, что мужчине на вид около 50–60 лет, следов насилия, по предварительным данным, нет. Он был одет в камуфляжную одежду, документов в карманах не оказалось. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

    Проводится проверка, личность умершего и детали случившегося выясняют полицейские.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close