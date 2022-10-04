Утопленника в камуфляже выловили из Невы

Из Невы в Калининском районе Петербурга достали мёртвого мужчину. Полиция изучает картотеку пропавших, одетых в камуфляжную одежду.
Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу, утопленника извлекли из воды у Свердловской набережной, 4, около шести часов вечера 4 октября. Судя по его облику, в Неве он пробыл непродолжительное время. Плывущим по течению его заметил прохожий.
Тело передали сотрудникам полиции. В ГУ МВД уточнили, что мужчине на вид около 50–60 лет, следов насилия, по предварительным данным, нет. Он был одет в камуфляжную одежду, документов в карманах не оказалось. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.
Проводится проверка, личность умершего и детали случившегося выясняют полицейские.