230-летняя сосна из Монрепо может стать главным деревом России. Ей уже уступила липа Набокова

В Ленинградской области выбрали лучшее историческое дерево, которое будет представлять регион на конкурсе «Российское дерево года — 2023». Им стала сосна из выборгского музея-заповедника «Парк «Монрепо»», пишет 47news 4 октября.

Победителя в конкурсе определили по результатам народного голосования. Кандидатов было без малого сорок: три сосны, пара лип и вязов, лиственница, берёза, ель, ива, вековой вяз и 26 дубов. Все деревья — памятники живой природы. Липу в селе Рождествено посадили в день помолвки будущих родителей писателя Владимира Набокова. Это семейное предание Набоков рассказывал в автобиографии «Другие берега».

В областном голосовании приняли участие 9,3 тыс. человек. «Бронзу» получила липа из деревни Заручевье, набравшая 1162 голоса. На втором месте с 1612 голосами дуб черешчатый из Вырицы.

Первое место сосне кедровой сибирской из Монрепо обеспечили 1866 человек. Её возраст оценивается в 230 лет, высота — 17 метров, а диаметр ствола превышает метр. Дерево выделяется изогнутыми нижними ветвями, за что его называют «кедр-лира».

Теперь сосна будет представлять Ленобласть на конкурсе «Российское дерево года — 2023». В этом году главным деревом страны стала Шаляпинская ель Ставропольского края.