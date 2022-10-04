Четыре человека пострадали в общежитии медуниверситета в Саратове

Пожар тушат в общежитии Саратовского государственного медицинского университета вечером 4 октября. Огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного здания, идет эвакуация.



При пожаре есть пострадавшие. Четыре человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.



Сообщение о ЧП поступило в 20:54 (19:54 мск). Пожарные выехали по повышенному вызову № 2. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, двух пожарные вывели с помощью спасустройств. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщает Saratov24.ru.