    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    755мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.79eur56.17
    Муниципалы разносят повесткиПремия ФонтанкиВернуть учителяСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Четыре человека пострадали в общежитии медуниверситета в Саратове

    1238
    обсудить

    Пожар тушат в общежитии Саратовского государственного медицинского университета вечером 4 октября. Огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного здания, идет эвакуация.

    При пожаре есть пострадавшие. Четыре человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

    Сообщение о ЧП поступило в 20:54 (19:54 мск). Пожарные выехали по повышенному вызову № 2. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, двух пожарные вывели с помощью спасустройств. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщает Saratov24.ru.

    В 21:23 (20:23 мск) пожар ликвидирован.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close