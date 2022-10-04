    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.57eur54.39
    Погода «хулиганит»Премия ФонтанкиРусские не летаютСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Экс-главу НПО им. С. А. Лавочкина приговорили к колонии по делу о «космических» хищениях

    1000
    1 комментарий

    Химкинский городской суд Подмосковья огласил приговор бывшему гендиректору НПО им. С. А. Лавочкина Сергею Лемешевскому по делу о хищении у Роскосмоса. Об этом 4 октября сообщает ТАСС.

    Лемешевский получил 7,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову приговорили к шести годам колонии, а председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» адвоката Игоря Третьякова — к семи годам колонии.

    Подсудимых признали виновными в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Установлено, что в течение двух лет Лемешевский и Аверьянова заключали с конторой «Третьяков и партнеры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг, которые в реальности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

    Ущерб Роскосмосу оценили в 330 млн рублей. В 2019 году стало известно, что суд арестовал имущество обвиняемых на сумму около 400 млн рублей. Свою вину фигуранты не признали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close