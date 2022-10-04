Экс-главу НПО им. С. А. Лавочкина приговорили к колонии по делу о «космических» хищениях

Химкинский городской суд Подмосковья огласил приговор бывшему гендиректору НПО им. С. А. Лавочкина Сергею Лемешевскому по делу о хищении у Роскосмоса. Об этом 4 октября сообщает ТАСС.
Лемешевский получил 7,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову приговорили к шести годам колонии, а председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» адвоката Игоря Третьякова — к семи годам колонии.
Подсудимых признали виновными в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Установлено, что в течение двух лет Лемешевский и Аверьянова заключали с конторой «Третьяков и партнеры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг, которые в реальности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.
Ущерб Роскосмосу оценили в 330 млн рублей. В 2019 году стало известно, что суд арестовал имущество обвиняемых на сумму около 400 млн рублей. Свою вину фигуранты не признали.