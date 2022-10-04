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    ДТП с автобусом заставило покраснеть дороги у Балтийского вокзала

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    Авария на перекрестке спровоцировала транспортный коллапс в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 4 октября. Дорога оказалась перегорожена автобусами.

    На набережной Обводного канала, у перекрестка с Митрофаньевским шоссе, произошло ДТП с рейсовым автобусом, сообщают в группе «Питер | Читай Пиши Люби». Со слов очевидцев, вторым участником стал легковой автомобиль.

    В результате, судя по фото с места аварии, поперек набережной застряли два автобуса, а еще несколько выстроились в очередь со стороны улицы Шкапина. По данным «Яндекс.Пробок», Обводный встал с обеих сторон, а также собрались плотные заторы на Лермонтовском проспекте, улице Шкапина и вокзальной площади.

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