ВЦИОМ спросил россиян про референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Мнение россиян о референдумах в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, на которых жители проголосовали за вхождение состав России, изучил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опроса опубликованы 4 октября.



96% респондентов в той или иной степени показали информированность о референдумах. Узнали о проведенных референдумах впервые в ходе опроса 4%.



По мнению 77% опрошенных, референдумы прошли честно и без серьезных нарушений. 11 процентов дали противоположный ответ. Примерно столько же затруднились с ответом (12%).

