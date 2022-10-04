ВЦИОМ спросил россиян про референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Мнение россиян о референдумах в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, на которых жители проголосовали за вхождение состав России, изучил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опроса опубликованы 4 октября.
96% респондентов в той или иной степени показали информированность о референдумах. Узнали о проведенных референдумах впервые в ходе опроса 4%.
По мнению 77% опрошенных, референдумы прошли честно и без серьезных нарушений. 11 процентов дали противоположный ответ. Примерно столько же затруднились с ответом (12%).
Положительно отнеслись к вхождению республик и областей в состав России три четверти опрошенных. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные — 11%.
Говоря о необходимости защиты населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, 83 процента респондентов ответили положительно. Противоположное мнение высказали 11%, а 6% затруднились с ответом.
Опрос проведен 1 октября среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.