    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd57.57eur54.39
    Погода «хулиганит»Премия ФонтанкиРусские не летаютСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    В Финляндии демонтировали последнего Ленина

    5824
    33 комментария

    В финском городе Котке 4 октября демонтировали последний памятник Владимиру Ленину. Статую изъяли из публичного пространства, но сохранят для интересующихся потомков, сообщает «Интерфакс».

    Ленин в Котке — результат работы эстонского художника Матти Вариком, статуя была подарена городу в 1979 году городом-побратимом Таллином. Вождя установили на улице Северного парка Коткансаари.

    Во вторник монумент перевезли в хранилище музея Кюменлааксо. Возможно, в будущем его будут выставлять. Руководство учреждения сейчас изучает этот вопрос.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК12
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close