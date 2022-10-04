В Финляндии демонтировали последнего Ленина

В финском городе Котке 4 октября демонтировали последний памятник Владимиру Ленину. Статую изъяли из публичного пространства, но сохранят для интересующихся потомков, сообщает «Интерфакс».
Ленин в Котке — результат работы эстонского художника Матти Вариком, статуя была подарена городу в 1979 году городом-побратимом Таллином. Вождя установили на улице Северного парка Коткансаари.
Во вторник монумент перевезли в хранилище музея Кюменлааксо. Возможно, в будущем его будут выставлять. Руководство учреждения сейчас изучает этот вопрос.