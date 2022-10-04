На все случаи жизни. Петербургская пенсионерка пустила «спасителя», а в итоге лишилась денег и полотенец

Калининский райсуд Петербурга заключил под стражу уроженца Бурятии Батора Цыденова. Его обвиняют в попытке нажиться за счет наивной пенсионерки по классической схеме, сообщает 4 октября объединенная пресс-служба городских судов.
По данным следствия, не позднее 26 сентября Цыденов проник в квартиру к 84-летней женщине. Он убедил петербурженку, что ее сын якобы попал в аварию и ему нужны деньги. Злоумышленник вынес 250 тысяч рублей и прихватил два полотенца по 15 рублей каждое.
Фигурант против отправки в СИЗО возражал и просил домашний арест, но у суда было другое мнение – стража до 27 ноября. По ч.3 ст.159 УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.