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    На все случаи жизни. Петербургская пенсионерка пустила «спасителя», а в итоге лишилась денег и полотенец

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    Калининский райсуд Петербурга заключил под стражу уроженца Бурятии Батора Цыденова. Его обвиняют в попытке нажиться за счет наивной пенсионерки по классической схеме, сообщает 4 октября объединенная пресс-служба городских судов.

    По данным следствия, не позднее 26 сентября Цыденов проник в квартиру к 84-летней женщине. Он убедил петербурженку, что ее сын якобы попал в аварию и ему нужны деньги. Злоумышленник вынес 250 тысяч рублей и прихватил два полотенца по 15 рублей каждое.

    Фигурант против отправки в СИЗО возражал и просил домашний арест, но у суда было другое мнение – стража до 27 ноября. По ч.3 ст.159 УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

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