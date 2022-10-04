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    В Петербурге приняли роды у 16-летней пациентки. Вес мамы и малыша составил всего 38 килограммов

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    В Педиатрическом университете Петербурга приняли роды у 16-летней мамы. Врачи выполнили пациентке операцию «кесарево сечение». На свет появился здоровый доношенный мальчик.

    Как сообщили в пресс-службе вуза 4 октября, пациентку госпитализировали на прошлой неделе в отделение патологии беременности, тщательно обследовали и подготовили к родам. Молодая мама весила всего 38 килограммов. До беременности её вес составлял 30 килограммов.

    Операция прошла без осложнений. Сейчас петербурженка чувствует себя хорошо. «Я хотела этого ребёнка, и мой молодой человек тоже хотел. Конечно, когда я узнала о том, что беременна, это было неожиданно, я пребывала в шоке. Сначала рассказала обо всём бабушке. Она тоже была в шоке, но не стала меня ругать. Вообще в семье никто не отговаривал меня рожать. И тут врачи тоже очень хорошо ко мне относятся, очень поддерживают, всё объясняют», — отметила пациентка.

    Девушка планирует окончить школу — учиться будет онлайн — и получить профессию. Жить молодая семья будет с бабушкой. В акушерско-физиологическом отделении Перинатального центра СПбГПМУ сейчас находится ещё одна 16-летняя молодая мама. 29 сентября она родила мальчика.

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