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    Петербуржцам расскажут про кубсаты, о том, что увидел телескоп James Webb, и о многом другом

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    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor
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    Сейчас идет Всемирная неделя космоса — ежегодный праздник, провозглашенный Генассамблеей ООН в 1999 году. Началась неделя 4 октября, в очередную годовщину запуска советского искусственного спутника Земли (в этом году 65 лет), а завершится 10 октября — в день подписания договора по космосу (этому событию 55 лет). В Петербурге это активно отмечают. Есть мероприятия бесплатные, есть по билетам. От 4+ до 16+.

    Первый искусственный спутник был диаметром меньше 60 см, весил 83,4 кг. А кубсат — это формат сверхмалых искусственных спутников: весить эта коробочка должна не больше 1,3 кг, размером быть максимум 10х10х10 см. В августе с Байконура такой запустили, называется «Геоскан-Эдельвейс» — это образовательный проект Space-π. Информационный центр по атомной энергии приглашает отметить событие: покажут научно-популярный фильм, научат ориентироваться по Полярной звезде, устроят командную игру, а завершится все лекцией Александра Хохлова. Он и расскажет, как был спроектирован кубсат, — Александр руководит проектом космических наноспутников в группе компаний «Геоскан». В ИЦАЭ идем 6 октября в 16:00, бесплатно (Аэродромная, дом 4, 3-й этаж), — регистрация на сайте ИЦАЭ, в петербургском разделе.

    В тот же вечер продолжат отмечать Неделю в Планетарии на Горьковской. Можно ходить хоть каждый день. Например, популяризатор космонавтики Дмитрий Олиферович расскажет, как космические открытия изменили нашу жизнь, Дмитрий Вибе напомнит, что успел открыть запущенный летом телескоп James Webb, а еще представят книгу астронома Леонида Еленина. К своим сорока с хвостиком Леонид успел открыть долгопериодическую комету, короткопериодическую комету и нескольких астероидов. Будет и настоящий космонавт: 9 октября приедет Юрий Усачев, который четыре раза был в космосе. Подробности на сайте Планетария.

    Александра Шеромова

    Фото: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team; image processing Salomé Fuenmayor

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