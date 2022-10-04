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    «Не весь этот джаз»: Лев Лурье расспросит Давида Голощёкина о времени и современниках

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    «Голощёкин — человек-эпоха. Под его саксофон лабали и Иосиф Бродский, и Сергей Довлатов, и Валентина Матвиенко, и Эдита Пьеха», — говорит Лев Лурье. Идем на встречу с Лурье и Голощёкиным в ЕСОД 7 октября, где узнаем, «Как выжить в чуждой среде и протащить Новый Орлеан в Ленинград». 16+

    Давид Голощекин на флюгельгорне, Дюк Эллингтон на рояле.
    Давид Голощекин на флюгельгорне, Дюк Эллингтон на рояле.Фото: Феликс Соловьев, 1971
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    Этот вечер будет вроде «разговора с очевидцем». Давненько подобных встреч не было в ДК Лурье, уже лет пять, — а тогда собеседниками были Татьяна Черниговская, Анатолий Белкин, Анна Пармас, Кирилл Набутов. На встрече с Давидом Голощёкиным джаз будет только фоном — потому и называется вечер «Не весь этот джаз». Просто через эту призму будет удобно посмотреть на определенную эпоху. С послевоенных времен, когда джаз у нас фактически запретили, а в 1952-м посадили Иосифа Вайнштейна, который был и джазистом, и военным дирижером. А спустя несколько лет молодой Голощёкин уже играл в новом джаз-оркестре Вайнштейна. Были времена, когда джаз-оркестры играли перед фильмами или в ресторанах — и были времена, когда джаз стал главным действующим лицом на сцене.

    Кем были поклонники джаза, как жили? Был ли джаз модой или контркультурой? Каково это — играть с Дюком Эллингтоном и услышать от него: «Ну ты и гангстер!» Узнаем подробности 7 октября в Концертном зале центра ЕСОД (Б. Разночинная, 25А), подробности на сайте ДК Лурье, начало в 19:30.

    Александра Шеромова

    Давид Голощекин на флюгельгорне, Дюк Эллингтон на рояле.
    Давид Голощекин на флюгельгорне, Дюк Эллингтон на рояле.Фото: Феликс Соловьев, 1971

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