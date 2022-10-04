«Не весь этот джаз»: Лев Лурье расспросит Давида Голощёкина о времени и современниках

Этот вечер будет вроде «разговора с очевидцем». Давненько подобных встреч не было в ДК Лурье, уже лет пять, — а тогда собеседниками были Татьяна Черниговская, Анатолий Белкин, Анна Пармас, Кирилл Набутов. На встрече с Давидом Голощёкиным джаз будет только фоном — потому и называется вечер «Не весь этот джаз». Просто через эту призму будет удобно посмотреть на определенную эпоху. С послевоенных времен, когда джаз у нас фактически запретили, а в 1952-м посадили Иосифа Вайнштейна, который был и джазистом, и военным дирижером. А спустя несколько лет молодой Голощёкин уже играл в новом джаз-оркестре Вайнштейна. Были времена, когда джаз-оркестры играли перед фильмами или в ресторанах — и были времена, когда джаз стал главным действующим лицом на сцене.

