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    Музыка

    Группа Depeche Mode впервые за 25 лет не включила в тур Россию

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    Группа Depeche Mode 4 октября огласила даты концертного тура Memento Mori — это будут первые живые выступления группы за пять лет. Они начнутся 23 марта в американском Сакраменто, с середины мая музыканты переберутся в Европу, где их ждут концерты в крупнейших городах мира. А вот России в графике нет. Поклонники коллектива отметили, что тур без российских городов анонсирован впервые с 1998 года.

    Среди тех европейских городов, где выступят артисты, — Стокгольм, Берлин, Будапешт, Прага, Варшава, Таллин, Хельсинки и Осло. Концерты будут проводиться в поддержку нового одноименного альбома, который выйдет весной 2023 года.

    Прошлый тур Depeche Mode проходил в 2017–2018 годах и охватывал 130 выступлений в Европе и Северной Америке, слушателями которых стали свыше 3 миллионов человек.

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