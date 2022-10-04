Группа Depeche Mode впервые за 25 лет не включила в тур Россию

Группа Depeche Mode 4 октября огласила даты концертного тура Memento Mori — это будут первые живые выступления группы за пять лет. Они начнутся 23 марта в американском Сакраменто, с середины мая музыканты переберутся в Европу, где их ждут концерты в крупнейших городах мира. А вот России в графике нет. Поклонники коллектива отметили, что тур без российских городов анонсирован впервые с 1998 года.



Среди тех европейских городов, где выступят артисты, — Стокгольм, Берлин, Будапешт, Прага, Варшава, Таллин, Хельсинки и Осло. Концерты будут проводиться в поддержку нового одноименного альбома, который выйдет весной 2023 года.

