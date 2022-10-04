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    Московские автоворы починили «Жигули», чтобы угнать

    2028
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    Скриншот видео <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-zelenograde-avtovory-chtoby-pokhitit-zhiguli-ustanovili-na-nikh-svoy-akkumulyator/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
    Скриншот видео «МВД Медиа»
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    Курьезный угон произошел в одном из административных округов Москвы. Двое парней решили угнать «Жигули», которые были не на ходу, и для этого починили машину. Однако услугу они оказали в итоге не себе.

    В полицию Зеленограда с заявлением об угоне ВАЗ-2105 обратился 27-летний местный житель, сообщает 4 октября «МВД Медиа». «Пятерка» стояла в 4 микрорайоне и была не на ходу, и ущерб хозяин оценил в 50 тысяч рублей. Полицейские установили, что ночью двое жителей Подмосковья 18 и 19 лет вскрыли «Жигули», установили в машину имевшийся у них аккумулятор, поменяли номера и уехали на починенном автомобиле.

    Фото: Скриншот видео «МВД Медиа»
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    Сотрудники угрозыска задержали подозреваемых в Московской области. «Жигули», теперь уже в исправном состоянии, изъяли и вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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    Скриншот видео <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-zelenograde-avtovory-chtoby-pokhitit-zhiguli-ustanovili-na-nikh-svoy-akkumulyator/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
    Скриншот видео «МВД Медиа»
    Фото: Скриншот видео «МВД Медиа»

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