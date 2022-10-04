Московские автоворы починили «Жигули», чтобы угнать

Курьезный угон произошел в одном из административных округов Москвы. Двое парней решили угнать «Жигули», которые были не на ходу, и для этого починили машину. Однако услугу они оказали в итоге не себе.

В полицию Зеленограда с заявлением об угоне ВАЗ-2105 обратился 27-летний местный житель, сообщает 4 октября «МВД Медиа». «Пятерка» стояла в 4 микрорайоне и была не на ходу, и ущерб хозяин оценил в 50 тысяч рублей. Полицейские установили, что ночью двое жителей Подмосковья 18 и 19 лет вскрыли «Жигули», установили в машину имевшийся у них аккумулятор, поменяли номера и уехали на починенном автомобиле.