Мода как искусство: что общего между одеждой и шедеврами живописи

Кроме того, в честь дня рождения интернет-магазин дарит дополнительную скидку на первую покупку

Телеканалу и интернет-магазину Shopping Live исполняется 11 лет. По словам СЕО компании Марии Островской, все эти годы команда Shopping Live не просто продавала одежду, а создавала для своих клиентов шопинг с любовью к жизни, творчеству и красоте.

К 11-летию с 23 сентября по 9 октября запланированы специальные эфиры, модные премьеры, предложения мировых брендов, более 1000 товаров со скидками, а также акции на покупку одежды, обуви, аксессуаров, подарки от любимых брендов. К примеру, покупатели смогут воспользоваться промокодом* DAY22 при покупке на сумму от 2999 рублей и получить дополнительную скидку 1000 рублей. Предложение будет действовать до 9 октября 2022 года.

Специально к дню рождения была разработана концепция «мода как искусство», в которой искусство — неисчерпаемый источник вдохновения, вкуса и красоты, а мода неотделима от шедевров живописи. Образы, созданные стилистами интерактивного универмага Shopping Live, будто сойдут с полотен гениальных художников — Анри Матисса, Пьера Огюста Ренуара, Эжена Делакруа, Клода Моне и других выдающихся мастеров. Образы коллекции созданы по мотивам произведений искусства разных направлений живописи — абстракционизма, реализма, импрессионизма, кубизма, модернизма, символизма и даже поп-арта.

Бренд SEI TU и современная художница Леля Борисенко представят лимитированную коллекцию одежды, которую можно воспринимать как талисман — это результат удачной коллаборации талантливых и влюбленных в искусство людей.

