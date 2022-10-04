Благодарности, блогеры и сериал. VK подготовила активности ко Дню учителя

В VK-мессенджере специально к празднику пользователи смогут отправить учителям тематические поздравительные стикеры с хештегом #СпасибоУчитель. Также во «ВКонтакте» будут доступны тематический стикерпак, плейлист «День учителя» и маска-викторина с разными случаями из школьной жизни. А у звонков появился специальный «школьный» тематический фон для поддержания атмосферы школьного класса даже во время занятий на удаленке.

Кроме того, с 5 по 12 октября в VK-клипах пройдет проект «Начинаем урок», где блогеры будут публиковать образовательные клипы для детей по темам школьных предметов и рассказывать о том, чему их научили педагоги. Еще из интересного — сериал «Учитель года» о работе в школе, который покажут VK-клипы с 4 по 6 октября: это короткие серии, снятые в псевдодокументальном жанре, зрители узнают, каково быть учителем, с чем педагоги сталкиваются каждый день в работе и за что они ее любят.

