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    Благодарности, блогеры и сериал. VK подготовила активности ко Дню учителя

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    Холдинг VK запускает активности, посвященные Дню учителя, который отмечается 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

    С 1 по 4 октября в соцсети «Одноклассники» блогеры публикуют благодарности любимым учителям и школьные фотографии в специальном мини-приложении «Бесценный урок». Присоединиться к ним может любой желающий. А 5-го числа акция пройдет офлайн на площадке РТУ МИРЭА — школьники развернут полотно в знак признательности своим учителям.

    В VK-мессенджере специально к празднику пользователи смогут отправить учителям тематические поздравительные стикеры с хештегом #СпасибоУчитель. Также во «ВКонтакте» будут доступны тематический стикерпак, плейлист «День учителя» и маска-викторина с разными случаями из школьной жизни. А у звонков появился специальный «школьный» тематический фон для поддержания атмосферы школьного класса даже во время занятий на удаленке.

    Кроме того, с 5 по 12 октября в VK-клипах пройдет проект «Начинаем урок», где блогеры будут публиковать образовательные клипы для детей по темам школьных предметов и рассказывать о том, чему их научили педагоги. Еще из интересного — сериал «Учитель года» о работе в школе, который покажут VK-клипы с 4 по 6 октября: это короткие серии, снятые в псевдодокументальном жанре, зрители узнают, каково быть учителем, с чем педагоги сталкиваются каждый день в работе и за что они ее любят.

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