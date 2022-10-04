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    Российские солдаты-срочники смогут заключать контракт о службе в ФСБ

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    Россияне, в том числе военнослужащие-срочники, смогут служить по контракту в органах Федеральной службы безопасности. Соответствующие изменения в указ «О вопросах прохождения военной службы» внес 4 октября президент Владимир Путин.

    В документе сказано, что право подписать контракт могут как пребывающие, так и не пребывающие в запасе мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Касается это и солдат, проходящих военную службу по призыву.

    В списке ведомств, с которыми можно заключить контракт, значатся Вооруженные силы РФ, Росгвардия, спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, Служба внешней разведки и органы государственной охраны. Теперь к ним добавилась ФСБ.

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