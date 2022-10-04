Суд в Петербурге наказал мужчину, который напустил в квартире газ, а потом включил свет

Красногвардейский райсуд признал виновным жителя Петербурга, который обвинялся в «уничтожении или повреждении имущества»: он взорвал свою квартиру.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 октября, Максим Зарида почти сутки с 4 июня по 5 июня открывал газ на конфорке плиты в квартире на проспекте Энтузиастов. Когда квартира им наполнилась, он переключил клавишу электрического освещения и произошел химический взрыв с последующим возгоранием.
«Фонтанка» писала, что мужчина жил квартире с женой и детьми, но их дома не было. Взрывом были повреждены стены и обстановка квартиры. Вот здесь можно посмотреть, как это выглядело.
Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 15%.