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    Суд в Петербурге наказал мужчину, который напустил в квартире газ, а потом включил свет

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    Красногвардейский райсуд признал виновным жителя Петербурга, который обвинялся в «уничтожении или повреждении имущества»: он взорвал свою квартиру.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 октября, Максим Зарида почти сутки с 4 июня по 5 июня открывал газ на конфорке плиты в квартире на проспекте Энтузиастов. Когда квартира им наполнилась, он переключил клавишу электрического освещения и произошел химический взрыв с последующим возгоранием.

    «Фонтанка» писала, что мужчина жил квартире с женой и детьми, но их дома не было. Взрывом были повреждены стены и обстановка квартиры. Вот здесь можно посмотреть, как это выглядело.

    Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 15%.

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