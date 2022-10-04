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    Петербуржец с помощью теста на беременность доказал, что не должен возвращать миллион бывшей жене

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    Петербурженка хотела взыскать с бывшего мужа чуть больше миллиона рублей, но он смог доказать, что имел право получить эти деньги. Одним из аргументов стала покупка теста на беременность.

    О подробностях дела 4 октября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Женщина заявила, что прекратила отношения с экс-супругом в 2018 году, но до 2021 года переводила ему деньги — примерно миллион рублей. Их она решила получить назад: заявила, что у мужчины не было оснований получать средства. Представители петербурженки пояснили, что деньги она переводила из-за угроз бывшего мужа: якобы тот обещал, что перестанет платить ипотеку за квартиру, где она жила с детьми, а он с ними не общался.

    Мужчина же заявил, что эти деньги были обычными супружескими переводами. Он представил другую версию: на самом деле расстались они не в 2018 году, а в 2020-м, а до следующего года экс-супруга переводила ему деньги на ипотеку и кредит на машину.

    Свою историю ответчик доказал — показал справки и чеки. Из них следовало, что в сентябре 2019-го он останавливался в гостинице вместе с детьми и экс-супругой, а в апреле 2020-го покупал товары с доставкой в квартиру, где жила семья, включая женскую косметику и тест на беременность. Невский райсуд счел, что этих доказательств достаточно, чтобы поверить, что супруги жили вместе до 2020-го года, и отказал петербурженке.

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