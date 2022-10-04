Петербуржец с помощью теста на беременность доказал, что не должен возвращать миллион бывшей жене

Петербурженка хотела взыскать с бывшего мужа чуть больше миллиона рублей, но он смог доказать, что имел право получить эти деньги. Одним из аргументов стала покупка теста на беременность.

О подробностях дела 4 октября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Женщина заявила, что прекратила отношения с экс-супругом в 2018 году, но до 2021 года переводила ему деньги — примерно миллион рублей. Их она решила получить назад: заявила, что у мужчины не было оснований получать средства. Представители петербурженки пояснили, что деньги она переводила из-за угроз бывшего мужа: якобы тот обещал, что перестанет платить ипотеку за квартиру, где она жила с детьми, а он с ними не общался.