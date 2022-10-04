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    Петербургские водители с утра бодались друг с другом, летая в переходы и мешая трамваям

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    Утро 4 октября на дорогах Петербурга обошлось без аномальных пробок, но водители компенсировали это авариями. Несколько раз они остановили трамваи, одно ДТП закончилось полетом в ограждение подземного перехода. А на кругу в Красногвардейском районе сняли показательное видео о том, как можно попасть на ровном месте, поведясь на эмоции.

    В девятом часу утра два водителя Hyundai Solaris закусились на круговом движении на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео, снятом очевидцем, видно, как сначала белое такси подрезает синий «Солярис», протискиваясь на круге вперед него, а на следующем съезде тот решает отомстить обидчику тем же, но на этот раз всё заканчивается ДТП.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    У метро «Лиговский проспект» в ДТП тоже попало такси, сообщают в группе. После столкновения его с мятой передней пассажирской дверью выкинуло на тротуар и в каменное ограждение подземного пешеходного перехода.

    На улице Дыбенко, у дома 42, столкнулись легковая машина и кроссовер, пишет очевидец Сергей. Автомобили развернуло поперек дороги, и они перегородили две полосы и частично — трамвайные пути. И если другие автомобилисты еще могли объехать ДТП, то трамваям пришлось ждать.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Не повезло утром и трамваям на проспекте Ветеранов. Как сообщает участница группы Ника, на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Партизана Германа автомобили столкнулись прямо на путях, перекрыв дорогу электротранспорту.

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    При этом максимальная загруженность петербургских дорог утром 4 октября составила обычные 6 баллов. Плотнее всего — на 8 баллов — было на Заневском проспекте и проспекте Косыгина, а также на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр. А вот на шоссе Революции и Рябовском шоссе, наоборот, было нехарактерно свободно в сторону КАД: 2 балла вместо обычных пяти.

    Самые крупные пробки утра наблюдались:

    • на внутреннем кольце КАД — 7,5 км от реки Оккервиль до Октябрьской набережной;
    • на Московском шоссе — 5,8 км от реки Поповой Ижорки до Колпинского шоссе;
    • на Выборгском шоссе — 5 км от остановки 25 километр до улицы Ломоносова;
    • на Приморском шоссе — 4,6 км от станции Морская до торгового центра;
    • на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 4,3 км от КАД до улицы Передовиков.
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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