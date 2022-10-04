Петербургские водители с утра бодались друг с другом, летая в переходы и мешая трамваям

Утро 4 октября на дорогах Петербурга обошлось без аномальных пробок, но водители компенсировали это авариями. Несколько раз они остановили трамваи, одно ДТП закончилось полетом в ограждение подземного перехода. А на кругу в Красногвардейском районе сняли показательное видео о том, как можно попасть на ровном месте, поведясь на эмоции.

В девятом часу утра два водителя Hyundai Solaris закусились на круговом движении на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео, снятом очевидцем, видно, как сначала белое такси подрезает синий «Солярис», протискиваясь на круге вперед него, а на следующем съезде тот решает отомстить обидчику тем же, но на этот раз всё заканчивается ДТП.