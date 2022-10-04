В Казахстане суд арестовал блогера за «провокационные вопросы» россиянам

Суд казахстанского города Павлодар арестовал на пять суток местного блогера Диаса Кузаирова, задававшего россиянам провокационные вопросы. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Блогер приставал в ресторане к россиянам, приглашенным на обед в связи с их приездом в Казахстан. Он задавал «провокационные вопросы политического характера», а также высказывал негативную оценку в их адрес. Также мужчина снимал всех на камеру для своего YouTube-канала.