В Казахстане суд арестовал блогера за «провокационные вопросы» россиянам

Суд казахстанского города Павлодар арестовал на пять суток местного блогера Диаса Кузаирова, задававшего россиянам провокационные вопросы. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Блогер приставал в ресторане к россиянам, приглашенным на обед в связи с их приездом в Казахстан. Он задавал «провокационные вопросы политического характера», а также высказывал негативную оценку в их адрес. Также мужчина снимал всех на камеру для своего YouTube-канала.
Суд постановил, что Диас Кузаиров нарушал общественный порядок и спокойствие физических лиц, а также совершил мелкое хулиганство. Его признали виновным в совершении административного нарушения и арестовали на 5 суток.
За две недели в Казахстан въехало около 200 тысяч россиян, но три четверти уже покинули страну.