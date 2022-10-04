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    В Казахстане суд арестовал блогера за «провокационные вопросы» россиянам

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    Суд казахстанского города Павлодар арестовал на пять суток местного блогера Диаса Кузаирова, задававшего россиянам провокационные вопросы. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

    Блогер приставал в ресторане к россиянам, приглашенным на обед в связи с их приездом в Казахстан. Он задавал «провокационные вопросы политического характера», а также высказывал негативную оценку в их адрес. Также мужчина снимал всех на камеру для своего YouTube-канала.

    Суд постановил, что Диас Кузаиров нарушал общественный порядок и спокойствие физических лиц, а также совершил мелкое хулиганство. Его признали виновным в совершении административного нарушения и арестовали на 5 суток.

    За две недели в Казахстан въехало около 200 тысяч россиян, но три четверти уже покинули страну.

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