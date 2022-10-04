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    Боевые действия на Украине

    Председатель СК поручил проверить, действительно ли гендиректор Запорожской АЭС Мурашов сотрудничал с СБУ

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал данные СБУ. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба ведомства.

    «По информации, размещенной в СМИ, генеральный директор атомной электростанции Игорь Мурашов при помощи мессенджеров передавал представителям киевского режима сведения о текущем состоянии дел на предприятии», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Мурашов в эфире телеканала «Россия 24» признался в сотрудничестве с СБУ. Якобы его «выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

    «Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов», — цитирует его РИА Новости.

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