    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.57eur54.39
    Русские не летаютПремия ФонтанкиСправочник мобилизацииИдеальный шторм демографиииМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Киберполиция задержала интернет-шантажистов, испортивших жизнь топ-менеджерам

    1974
    1 комментарий

    Сотрудники управления «К» МВД РФ задержали подозреваемых в интернет-шантаже. Следствие считает, что мужчины вымогали у богатых людей крупные суммы. Подробности 4 октября сообщает «МВД Медиа».

    «МВД МЕДИА»

    Оперативники установили, что преступники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых близилось к миллиону. Эти площадки якобы использовались для размещения заказного ложного компромата на крупных бизнесменов, топ-менеджеров и должностных лиц. За удаление постов администраторы требовали внушительные суммы на криптокошельки. Тем, кто хотя бы один раз соглашался на условия, приходилось платить каждый месяц.

    Столичные следователи ГСУ ГУ МВД по Москве возбудили дела по статье о вымогательстве. По подозрению задержаны 50-летний житель столицы, его сын, а также уроженец города Ульяновска. Все трое заключены под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close