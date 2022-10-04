Киберполиция задержала интернет-шантажистов, испортивших жизнь топ-менеджерам

Сотрудники управления «К» МВД РФ задержали подозреваемых в интернет-шантаже. Следствие считает, что мужчины вымогали у богатых людей крупные суммы. Подробности 4 октября сообщает «МВД Медиа».
«МВД МЕДИА»
Оперативники установили, что преступники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых близилось к миллиону. Эти площадки якобы использовались для размещения заказного ложного компромата на крупных бизнесменов, топ-менеджеров и должностных лиц. За удаление постов администраторы требовали внушительные суммы на криптокошельки. Тем, кто хотя бы один раз соглашался на условия, приходилось платить каждый месяц.
Столичные следователи ГСУ ГУ МВД по Москве возбудили дела по статье о вымогательстве. По подозрению задержаны 50-летний житель столицы, его сын, а также уроженец города Ульяновска. Все трое заключены под стражу.