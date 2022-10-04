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    Прокуратура подала иск в суд Петербурга о возврате материнского капитала. Подобной практики в городе еще не было

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    Первый иск о возврате материнского капитала государству принят к производству в Петербурге.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 октября, жительница Колпино родила второго ребенка в сентябре 2014 года и получила право на распоряжение средствами материнского капитала. В декабре 2020 года она взяла заем в размере 420 тысяч 266 рублей на улучшение жилищных условий и вступила в кооператив. В январе 2021 года заем был покрыт средствами материнского капитала. Однако больше никаких взносов в кооператив женщина не делала.

    Сама петербурженка сообщила в суде, что летом 2021 года представитель кооператива с ней связался и сообщил об исключении из списка дольщиков, а также уведомил о возврате первоначального взноса.

    Так как счета женщины были арестованы, деньги перевели на счет мужа. Впоследствии сумма была обналичена.

    Прокуратура, которая проводила проверку по факту нецелевого использования маткапитала, подала иск в суд с требованием взыскать с местной жительницы 420 266 рублей, а также государственную пошлину в размере 7 403 рублей.

    Подобной практики, как отмечают в пресс-службе, в Петербурге еще не было.

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