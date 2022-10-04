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    Боевые действия на Украине

    Через «Госуслуги» добровольцами на спецоперацию записались 70 тысяч россиян

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    Со дня объявления в России частичной мобилизации на портал «Госуслуги» поступило более 70 тысяч запросов для записи в добровольцы для участия в спецоперации. Об этом 4 октября рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

    На «Госуслугах» по поручению премьер-министра Михаила Мишустина появились два сервиса для граждан по частичной мобилизации. Один для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. Другой — для обжалования решений об ошибочной мобилизации.

    «Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу госуслуг, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки», — сказал он.

    По словам Чернышенко, за прошедшие выходные более 2 тысяч заявок было подано на запись в добровольцы через «Госуслуги».

    «В течение максимум двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов», — отметил заместитель главы правительства.

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