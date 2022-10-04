Через «Госуслуги» добровольцами на спецоперацию записались 70 тысяч россиян

Со дня объявления в России частичной мобилизации на портал «Госуслуги» поступило более 70 тысяч запросов для записи в добровольцы для участия в спецоперации. Об этом 4 октября рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

На «Госуслугах» по поручению премьер-министра Михаила Мишустина появились два сервиса для граждан по частичной мобилизации. Один для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. Другой — для обжалования решений об ошибочной мобилизации.