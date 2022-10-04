На даче у петербургского рыбака нашли нарколабораторию. Придется ответить за килограмм запрещенного

Любитель рыбалки из Колпино стал фигурантом «наркотического дела». Следствие полагает, что он устроил на даче лабораторию и сбывал товар.



Мужчина попался еще в мае — припарковался на «Опеле Корса» у дома 15 по улице Раумской в Колпино и сбыл некоему Алексею подозрительное вещество. Такое же нашли в его машине, а также мобильный телефон и 2500 рублей, уплаченных за товар. Теперь же экспертиза показала, что изъятое — действительно наркотик, причем массой больше килограмма, стало известно «Фонтанке» 4 октября.

