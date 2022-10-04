На даче у петербургского рыбака нашли нарколабораторию. Придется ответить за килограмм запрещенного

Любитель рыбалки из Колпино стал фигурантом «наркотического дела». Следствие полагает, что он устроил на даче лабораторию и сбывал товар.
Мужчина попался еще в мае — припарковался на «Опеле Корса» у дома 15 по улице Раумской в Колпино и сбыл некоему Алексею подозрительное вещество. Такое же нашли в его машине, а также мобильный телефон и 2500 рублей, уплаченных за товар. Теперь же экспертиза показала, что изъятое — действительно наркотик, причем массой больше килограмма, стало известно «Фонтанке» 4 октября.
По предварительным данным, лабораторию мужчина разместил в деревне Чернецово под Лугой. Из его частного дома изъяли набор намекающих на это вещей: защитную маску, перчатки, электронные весы, посуду для проведения химических реакций и прочее.
Были возбуждены уголовные дела о производстве или сбыте наркотиков в крупном размере, а также о покушении на сбыт. Мужчину арестовали, но теперь история изменилась: снова решается вопрос о возбуждении дела, на этот раз о покушении на сбыт в особо крупном размере.
Судя по странице фигуранта в соцсети, у него есть маленькая дочь, он заядлый рыбак и много времени проводит за городом. Ему 45 лет, он официально не работает и живет в Петербурге на улице Героев.