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    «Известия»: В России впервые сократился мобильный трафик

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    Впервые в России зафиксировали снижение трафика мобильного интернета. Во втором квартале 2022 года россияне передали меньше данных, чем в январе — марте. Об этом 4 октября сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минцифры РФ.

    В январе — марте нынешнего года трафик составил 8,54 млрд Гб. Так, в течение трех последующих месяцев он оказался на уровне 8,35 млрд Гб.

    Как уточняют «Известия» со ссылкой на участников рынка, падение объемов мобильного трафика связано с блокировкой зарубежных интернет-ресурсов, а также отказом иностранных сервисов от работы в РФ.

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