Над Японией пролетела корейская ракета. Встали поезда, людей предупреждал вой воздушной тревоги

Вой воздушной тревоги раздался утром 4 октября в нескольких городах Японии, людям советовали укрываться в домах или под землей из-за возможного падения обломков ракеты. Баллистическую ракету в сторону Японского моря запустила Северная Корея. Снаряд пролетел над Японией и упал в Тихом океане. Он преодолел максимальное расстояние за всю историю ракетных испытаний Пхеньяна.



КНДР запустила ракету в 7:23 по местному времени (1:23 мск) в восточном направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. По данным минобороны Японии, ракета летела на высоте до 1 тысячи километров и преодолела 4,6 тысячи километров. Это был пятый пуск КНДР за последние несколько дней (на фоне противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии) и 23-е ракетное испытание с начала года. Последний раз корейская ракета пролетала над Японией в сентябре 2017 года. Южнокорейские военные подсчитали, что максимальная скорость этой ракеты достигала 17 Махов (1 Мах в среднем равен примерно 1 198 км/ч), сообщило агентство Yonhap.

