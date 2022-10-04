Сибиряк залез под мост за пятью щенками и застрял. Всех спасали сотрудники МЧС

Пять маленьких собак и одного немолодого человека пришлось спасать сотрудникам МЧС в в Иркутской области. Мужчина пытался достать животных из канавы под мостом, но сам не смог оттуда выбраться.
Как сообщает 4 октября ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС, это произошло в Тайшете. Местная жительница обратилась в пожарно-спасательную часть с просьбой оказать помощь 61-летнему мужчине, который застрял под мостом, точнее под бетонной плитой, по которой переходят через канаву. А залез он туда по просьбе женщины — чтобы спасти щенков, которых она там заметила.
Пожарные с помощью гидравлического инструмента приподняли плиту и «деблокировали 61-летнего местного жителя». Затем стали доставать из канавы щенков.
«Для этого пожарные и спасатели разобрали деревянные части моста и эвакуировали их по одному», — говорится в сообщении.
На место прибыли сотрудники скорой помощи. Врачи передали им мужчину в удовлетворительном состоянии. Собачек же забрала заявительница, она собирается их пристроить.