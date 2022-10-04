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    От Петербурга до самых окраин: в цирке на Фонтанке новая программа

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    4 комментария
    Фото: Elena Blednykh, предоставлено Цирком на Фонтанке
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    Новый сезон Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк начинает с программы «Вместе целая страна», где номера иллюзиониста, акробатов, воздушных гимнастов, дрессировщиков и других артистов объединены единым сюжетом о любви и о России.

    Главный герой — Петрушка — появляется на манеже еще до начала представления, в окружении снеговиков. Меняются сезоны, Петрушка путешествует по стране в поисках своей подруги Акулины. Эти поиски тонкой нитью проходят между цирковыми номерами, собирая их в единую историю. Находится героиня в итоге в Якутии, в самом конце представления.

    Создатели программы говорят о ней как о семейной сказке, рассчитанной прежде всего на то, чтобы дети получили положительные эмоции, а также какие-то новые знания о своей стране, ее культуре и разнообразии. «Многие жители нашей страны до сих пор проводят лето у бабушек и дедушек в деревне, где можно бегать по лужам, гоняться за бабочками», — прокомментировала Виктория Коновалова настроение, которое сопутствует представлению.

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    Детей непременно развеселят интермедии клоунского трио «Без носков», артисты которого преображаются то в огромных комаров, дерущихся за свою «добычу», то в рок-группу, то в трио собака, охотник и заяц, пытающихся сделать фото на память. Все шутки невинны, незамысловаты, но встречаются и детской, и взрослой аудиторией взрывами смеха. Номеров с животными всего три: собачки, медведи и лошади. В последнем случае, конечно, смотреть внимательнее нужно на всадников, вытворяющих кульбиты на большой скорости. Номера с воздушными гимнастами, акробатами, прыжками с подкидными досками и т. п. в очередной раз доказывают, насколько велики возможности человеческого тела. В целом же программа получилась насыщенной, следить за происходящим на манеже все стараются не моргая.

    Музыкальная композиция написана специально для шоу — во время представления играют сразу два музыкальных коллектива: традиционный оркестр и «Терем-квартет», который со своими «народными» инструментами прекрасно вписался в общую стилистику представления.

    Также специально для шоу художница Наталья Чистова создала более 115 ярких костюмов, в которых прослеживаются национальные мотивы. Кажется, только помощница иллюзиониста за время номера меняет штук 10 нарядов — лучше посчитайте сами. Фантасмагоричные декорации реализованы по проекту заслуженного художника России Владимира Боера — благодаря им зритель буквально оказывается в центре волшебной сказки.

    Представления в цирке будут проходить по субботам и воскресеньям до 23 октября.

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    Фото: Elena Blednykh, предоставлено Цирком на Фонтанке

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