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    В Петербурге отреставрируют Московские триумфальные ворота

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    Смольный ищет подрядчика на реставрацию Московских триумфальных ворот. Это следует из данных, опубликованных 3 октября на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 332,5 млн рублей.

    Реставрация изначально намечалась на 2020 год. В документации к госзакупке приведен расчет начальной цены реставрационных работ на дату утверждения сметной документации (сентябрь 2019 года) — 184,2 млн, на июль 2022 года — 289,6 млн рублей и прогнозная с учетом инфляции на весь срок проведения работ –– 313,9 млн рублей.

    Реставрация разделена на три очереди. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.

    Московские триумфальные ворота были возведены в 1834–1838 годах по проекту архитектора Василия Стасова и представляют собой мемориальный памятник, посвященный победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей. В последний раз реставрация ворот проводилась в 2001–2002 годах. Постройка является памятником федерального значения.

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