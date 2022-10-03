В Петербурге отреставрируют Московские триумфальные ворота

Смольный ищет подрядчика на реставрацию Московских триумфальных ворот. Это следует из данных, опубликованных 3 октября на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 332,5 млн рублей.
Реставрация изначально намечалась на 2020 год. В документации к госзакупке приведен расчет начальной цены реставрационных работ на дату утверждения сметной документации (сентябрь 2019 года) — 184,2 млн, на июль 2022 года — 289,6 млн рублей и прогнозная с учетом инфляции на весь срок проведения работ –– 313,9 млн рублей.
Реставрация разделена на три очереди. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.