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    Новый Железный человек и новая Черная пантера — вышел трейлер «Ваканда навсегда»

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    В Сети 3 октября появился трейлер нового фильма от Marvel «Ваканда навсегда». Сиквел «Черной пантеры» считается одной из самых ожидаемых лент среди поклонников комиксов, ее премьера назначена на 11 ноября.

    Из ролика зрители заключили, что Шури станет Черной пантерой (роль перешла к другому персонажу после смерти Чедвика Боузмана, снимавшегося в ленте 2018 года). А новым Железным человеком станет писательница Рари Уильямс.

    Автор: Marvel Entertainment/YouTube

    Фильм «Черная пантера» вышел на экраны в феврале 2018 года и собрал в прокате свыше миллиарда долларов, был номинирован на семь премий «Оскар».

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