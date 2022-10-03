Строители теплосетей превратили бульвар в Пушкине в озеро и оставили жителей без воды

Одна из улиц в Пушкинском районе Петербурга превратилась в водоем, не дожидаясь непогоды. Сюрприз водителям и пешеходам организовали строители, но больше всех не повезло жителям окрестных домов.
Днем 3 октября у дома 9 по бульвару Алексея Толстого в Пушкине во время работ по прокладке теплосетей сотрудники сторонней организации повредили магистраль холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Пробили трубу диаметром 300 мм. В результате, как видно на кадрах с места аварии, участок улицы залило водой по щиколотку.
На место прибыла бригада Водоканала, и в 16:30 вытекание локализовали. Теперь ведутся аварийно-восстановительные работы.
«В зоне технологического нарушения находятся 30 жилых домов. Для обеспечения альтернативного водоснабжения на время работ предприятием будут установлены 4 прицеп-цистерны с питьевой водой», — добавляют в Водоканале. Ремонтировать трубу будут круглосуточно.
Прицеп-цистерны с питьевой водой установят по следующим адресам:
- бульвар А. Толстого, дом 1;
- бульвар А. Толстого, дом 16;
- угол Оранжерейной улицы и бульвара А. Толстого;
- угол Школьной улицы и бульвара А. Толстого.