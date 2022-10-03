Строители теплосетей превратили бульвар в Пушкине в озеро и оставили жителей без воды

Одна из улиц в Пушкинском районе Петербурга превратилась в водоем, не дожидаясь непогоды. Сюрприз водителям и пешеходам организовали строители, но больше всех не повезло жителям окрестных домов.

Днем 3 октября у дома 9 по бульвару Алексея Толстого в Пушкине во время работ по прокладке теплосетей сотрудники сторонней организации повредили магистраль холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Пробили трубу диаметром 300 мм. В результате, как видно на кадрах с места аварии, участок улицы залило водой по щиколотку.