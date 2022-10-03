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    Боевые действия на Украине

    В Мариуполе произошел взрыв в одном из жилых районов

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    Взрыв произошел в одном из жилых районов Мариуполя. Об этом 3 октября сообщил ТАСС глава администрации Константин Иващенко.

    «Взрыв был во время уборки мусора. Не исключаю, что он произошел на очередном «сюрпризе», оставленном нашими украинскими «друзьями», как это периодически бывает», — сказал он.

    В соцсетях распространяется видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент взрыва. Можно заметить, как столб черного дыма поднимается над одной из многоэтажек.

    По словам Иващенко, дом, где произошел взрыв, не заселен. Есть ли пострадавшие, мэр не сообщил. Он отметил, что такой же подрыв взрывного устройства случился 2 октября при проведении аналогичных работ.

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