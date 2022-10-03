В Мариуполе произошел взрыв в одном из жилых районов

Взрыв произошел в одном из жилых районов Мариуполя. Об этом 3 октября сообщил ТАСС глава администрации Константин Иващенко.



«Взрыв был во время уборки мусора. Не исключаю, что он произошел на очередном «сюрпризе», оставленном нашими украинскими «друзьями», как это периодически бывает», — сказал он.



В соцсетях распространяется видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент взрыва. Можно заметить, как столб черного дыма поднимается над одной из многоэтажек.

